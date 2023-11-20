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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء حجز وحدات الإسكان الجديدة في حلوان غدا| اعرف التفاصيل

وحدات سكنية
وحدات سكنية

طرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، 52 وحدة سكنية، بالبلوك رقم 21، في المجاورة الأولى، بالمجتمع السكني الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة في السداد، اعتبارًا من الغد، الثلاثاء 21 نوفمبر.

وتكون الوحدات المطروحة كاملة المرافق- نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024.

أسعار الوحدات

يبدأ سعر المتر من 5786 جنيها، ويصل إلى 7475 جنيها، وتصل مساحة الوحدة السكنية مساحة 67 مترا لأكثر من 507 آلاف جنيه، بينما تصل مساحة الـ 80 مترا لنحو 680 ألف جنيه، ويختلف من دور لدور، حسب المساحة، ونسب التميز.

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طريقة السداد

- يتم سداد 10% كجدية حجز؛ عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

- سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

يمكن تقسيط الـ 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7%، ويتم منح العميل خصما بنسبة 3%؛ في حالة السداد الفوري.

الأسكان أسعار الوحدات طريقة السداد شهر فبراير المقبل وحدات

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