مفيهوش صبري.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ هند صبري بمناسبة عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة هند صبري بعيد ميلادها الـ44، حيث أنها من مواليد 20 نوفمبر عام 1979.

نبذة عن حياة هند صبري

ولدت الفنانة هند صبري في ولاية قبلي بـ تونس، وحصلت على درجة الماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وبعدها اتجهت إلى التمثيل وشاركت في فيلمين تونسيين في بداية مشوارها الفني بعنوان موسم الرجال، وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي.

وأعجبت بها المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة عام 2001، وهو يعتبر الانطلاقة الحقيقة لهند صبري في السينما .



وبعدها قدمت هند، العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية كان أشهرها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داوود عبد السيد، وعايز حقي، وازاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات.



كما قدمت في التليفزيون “عايزة أتجوز، ومسلسل إمبراطورية مين”.

الاسم الحقيقى لـ هند صبري

وعلى الرغم من شهرة الفنانة هند صبري إلا أن هناك عدد كبير من جمهورها لا يعلم أسمها الحقيقي، لكونها اختارت هند صبري ليكون هو الأسم الفني لها ، بينما أسم الحقيقي هو هند محمد المولدي الصابري.