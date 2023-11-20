قافلة طبية مجانية لاجراء الكشف على أهالى قرية منية السباع ببنها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية منية السباع التابعة لمركز بنها وذلك يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 20 - 21 نوفمبر الجاري.

وياتى ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، على يد نخبة متميزة من الأطباء فى جميع التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وأوضح أن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تنفيذ حملة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء