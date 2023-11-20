برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

أطقلت محافظة القليوبية البرنامج التدريبى لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة واصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.

من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن مراعاة البعد البيئى فى حيثيات الوظائف يحقق البعد الإقتصادى والأمن الإجتماعى من خلال تنفيذ احكام البروتوكول الثلاثى بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة عن برنامج تدريب للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات وذلك لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم الغطاء التأمينى المناسب لالحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات والذي سيتم تنفيذه كمرحلة أولى ببعض المحافظات ومن ضمنها محافظة القليوبية.