حقيقة تراجع دي ماريا عن قرار الاعتزال الدولي قبل بطولة كوبا أمريكا

كشفت صحيفة "ميركاتو فووت" عن تغيير موقف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من قرار الاعتزال الدولي الذي أعلنه في وقت سابق.

وأوضحت الصحيفة أن دي ماريا أكد أن نهائيات كوبا أمريكا، التي ستقام في الصيف المقبل، ستكون آخر حدث رياضي كبير يشارك فيه مع منتخب الأرجنتين، وبعدها سيعتزل اللعب دوليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي ماريا يقترب من العودة إلى الدوري الأرجنتيني وخوض تجربة أخيرة بعد سنوات تألق في أندية مثل بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، ورغم اقترابه من العودة إلى بنفيكا، إلا أن المشاكل التي يعاني منها الفريق البرتغالي قد تدفعه إلى البحث عن فريق جديد، وربما يكون هذا الفريق الأخير في مسيرته الاحترافية.