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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

برعاية وزارة التجارة.. انطلاق الدورة الثامنة من القمة السنوية للسيارات 28 نوفمبر

صدى البلد

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الصديقة والمتعاونة مع مصر في مجال صناعة السيارات، وكذا كبار الشخصيات العاملة في مجال صناعة السيارات في مصر والعالم، ورؤساء مجالس إدارات شركات السيارات العالمية.

وتأتي الدورة الحالية للقمة تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، وذلك تماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في أن تتحول مصر إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، إذ تتناول عدد من المحاور الهامة التي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لقطاع النقل.

وتناقش كيفية الاستفادة من انضمام مصر لدول بريكس، ودور الاتفاقيات الحكومية في استغلال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنجازات المجلس الأعلى للسيارات، وما حققه صندوق تمويل صناعة المركبات الصديقة للبيئة، وما حققته مصر في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية، وما وصلت إلية الحكومة في تفعيل الحوافز الاقتصادية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها.

ومن جانبه، صرح محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للقمة السنوية للسيارات، قائلًا: "إن القمة هذا العام تواصل دور إيجيبت أوتوموتيف بأن تكون طاولة النقاش وحلقة الوصل بين الجهات المعنية باتخاذ القرار ووضع السياسات، وبين المصنعين في قطاع السيارات، وذلك من خلال التركيز على مواطن القوة بقطاع السيارات سواء من خلال الصناعات المغذية أو المركبات الكاملة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة."

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