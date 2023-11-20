بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن الاستهداف الإسرائيلي لـ المستشفي الإندونيسي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدروس أدحانوم جيبرييسوس، اليوم الاثنين، إنه يشعر بالصدمة من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة والذي أسفر عن وفاة 12 شخصا بينهم مرضى.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية في بيان له، أنه لا ينبغي أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون للرعب خصوصا وهم داخل المستشفى.

وعلى جانب آخر، قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إننا نتلقى تقارير مقلقة للغاية عن قتال عنيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المستشفى الإندونيسي في شمالي غزة.

وأضاف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “تعجز الكلمات عن وصف التهديدات الجسيمة التي تواجه الأطباء والمرضى والنازحين في المراكز الطبية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل”.

وأشار تورك إلى أنه يجب الحفاظ على أمن المستشفيات والمدارس والملاجئ في غزة وعدم استخدامها كمواقع للقتال.