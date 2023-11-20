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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن الاستهداف الإسرائيلي لـ المستشفي الإندونيسي

المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدروس أدحانوم جيبرييسوس، اليوم الاثنين، إنه يشعر بالصدمة من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة والذي أسفر عن وفاة 12 شخصا بينهم مرضى.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية في بيان له، أنه لا ينبغي أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون للرعب خصوصا وهم داخل المستشفى.

وعلى جانب آخر، قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إننا نتلقى تقارير مقلقة للغاية عن قتال عنيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المستشفى الإندونيسي في شمالي غزة.

وأضاف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “تعجز الكلمات عن وصف التهديدات الجسيمة التي تواجه الأطباء والمرضى والنازحين في المراكز الطبية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل”.

وأشار تورك إلى أنه يجب الحفاظ على أمن المستشفيات والمدارس والملاجئ في غزة وعدم استخدامها كمواقع للقتال.

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الحصار الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة

أطباء: الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الأندونيسي في غزة

منظمة الصحة العالمية يدروس أدحانوم جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المستشفى الإندونيسي غزة

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بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الحصار الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة

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