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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يكتسحن الواى في الدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

اكتسح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين،  نظيره الواي بنتيجة 3-0، في الجولة السادسة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة سيطرة حمراء منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-5، 25-8، 25-15".

ويعد الفوز هو الخامس على التوالي بعد الانتصار على أصحاب الجياد ووادي دجلة ودلفي والشمس وأخيرا الواي، فيما تأجلت المواجهة الأولى أمام الصيد بسبب مشاركة لاعباته في بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة الشاطئية تحت 21 سنة.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر في الجولة السابعة مع نظيره الاتحاد السكندري، فيما يلعب الواي مع أصحاب الجياد، الجمعة المقبل.

ويلعب الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم "الصيد - الشمس - الاتحاد - وادي دجلة - دلفي - أصحاب الجياد".

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على الزمالك في النهائي الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

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