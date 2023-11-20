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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدرديري يتغزل في تريزيجيه: موهبة تتفجر

صدى البلد

أشاد الإعلامي عمرو الدرديري بمحمود حسن تريزيجيه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري : تريزيجيه موهبة تتفجر.

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن محمود حسن تريزيجيه دائما يطمع في تسجيل الأهداف ولابد من تواجده أساسيا بشكل دائم في تشكيل منتخب مصر.

تألق الشناوي

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيراليون كان أخطر على مرمى منتخب مصر في الشوط الأول لولا فضل الله وتألق الشناوي لكانت الأمور أصعب".

وأضاف صلاح: "أتمنى أن يكون تريزيجيه أساسيا في تشكيل منتخب مصر بالنسبة لي أفضل من مرموش لأنه يقوم بالأشياء الإيجابية على المرمى".

واختتم صلاح: "تريزيجيه دائما عنده طمع إنه يسجل الأهداف ولذلك له الأفضلية دائما".

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