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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء سمير فرج: إسرائيل فشلت في تحقيق أي أهداف عسكرية داخل غزة

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل من الناحية العسكرية لم تحقق أي أهدافها داخل غزة، إذ أنها فشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية حماس، ولم ينجحوا في تحرير رهينة واحدة من الرهائن، فضلا عن أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على الأراضي أيضا، وكل ما فعلوه عبارة عن توغل فقط لا غير. 

اللواء سمير فرج يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن  الجيش الإسرائيلي لن يستطع الاستمرار أمام حرب المدن، إذ أنها أسوأ حرب أمام الجيوش، لأن المدن هي مقبرة الجيوش، وعلى سبيل المثال 24 أكتوبر 1973 فشلت إسرائيل في اختراق مدينة السويس، والدبابات الإسرائيلية مازالت متواجدة أمام حي الـ40 شاهدة على فشلهم. 

وتابع اللواء سمير فرج، أن إسرائيل لم تحقق أي شيء سوى تدميرها للبنية الأساسية داخل قطاع غزة، فضلا عن عدد رهيب وضخم من الشهداء من الأطفال والنساء، ولم تنجح عسكريا في تقديم أي شيء. 

واستكمل، أن النجاح الوحيد الذي حدث هو أن العالم أصبح يشعر بأهمية وحجم القضية الفلسطينية، والمظاهرات ظهرت في كل دول العالم، وجو بايدن خسر في أمريكا 4 ولايات قبل الانتخابات الأمريكية بسبب القضية الفلسطينية، إذ أن الشعب الأمريكي يرفض ما يحدث في قطاع غزة.

القضية الفلسطينية غزة إسرائيل المقاومة الفلسطينية حماس الإعلامي سيد علي برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

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