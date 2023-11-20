بسبب المخطط الصهيوني.. تحرك عاجل من مجلس النواب لمساعدة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، إن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية كان واضحا، والشعب المصري انتفض تأييدا للرئيس السيسي في مساندته للشعب الفلسطيني في قضيته، ومد يد العون والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مع رفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها.

برلماني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مجلس النواب عقد جلسة استثنائية تحدث من خلالها النواب من أجل تفويض الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحا أنه تم رفض النظرية الصهيونية في تهجير الشعب الفلسطيني، والمخطط كان معلوم منذ عام 1948.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يتابع يوميا ما يحدث داخل قطاع غزة ضد الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المستشفيات، وإصابة سيارات الإسعاف، وتصعيد كبير من الكيان الصهيوني، وسط مجازر ترتكب منهم في كل لحظة.

واستكمل، أن النواب استشعروا القلق، وغدا مجموعة من طلبات الإحاطة موجهة لرئيس الوزراء من أجل الوقوف على الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية؛ منعًا لتنفيذ هذا المخطط الذي رفضه الرئيس السيسي، ورفضه الشعب المصري بالكامل.