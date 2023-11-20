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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة حب سعيد أبو بكر وماجدة الصباحي وسر عدم زواجه

سعيد ابو بكر
سعيد ابو بكر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سعيد أبو بكر الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

ولد الفنان سعيد أبو بكر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1913، وكون فرقة مسرحية لتقديم عروضها على خشبة المسرح المدرسي.

حضر إلى القاهرة وانضم إلى الفرقة مقابل 3 جنيهات شهريا، ولكن هذا المرتب لم يكن يكفي احتياجاته حتى قرر ترك الفرقة والعمل كأمين مخازن بالمجلس البلدي بمدينة السويس في الفترة من عام 1933 إلى عام 1936.

لكن حنينه للفن كان أقوى حتى عاد مجددا إلى القاهرة لتكملة حلمه الذي ظل يؤرقه خلال فترات غيابه عنه، لينضم إلى العديد من الفرق المسرحية، وتبدأ رحلته الفنية.

وفي المدرسة انضم سعيد أبو بكر، إلى فريق التمثيل وكان عضوا بارزا به وبعد شهرته وتمكنه من التمثيل والتقمص سافر إلى القاهرة وعمل في فرقة رمسيس التي أسسها يوسف وهبي بأجر شهري 3 جنيهات، ولكنه ترك الفرقة فلم تكن تلك الجنيهات القليلة تكفي لوزامه ومتطلباته حتى سافر إلى مدينة السويس بحثا عن فرص أفضل للعمل فعمل أمين مخازن بالمجلس البلدي بالسويس لمدة 3 سنوات من عام 1933 إلى عام 1936.

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قصة حب سعيد أبو بكر وماجدة

وارتبط  سعيد أبو بكر بقصة حب جمعته بالفنانة ماجدة الصباحي في بداية مشوارها الفني، وتمت خطبتهما بالفعل، إلا أنه وبعد أشهر قليلة من الخطوبة انفصلا دون أن يعلن أحدهما سبب الانفصال، ورغم دخول الفنانة ماجدة الصباحي في العديد من قصص الحب والزواج بعد ذلك، إلا أن سعيد أبو بكر قرر الإضراب عن الارتباط والزواج.

وكان سعيد أبو بكر يتمتع بحب وصداقة معظم نجوم الفن وعمالقته، حيث تميز بخفة الظل والطيبة والثقافة الواسعة، ولكنه أصيب بمرض القلب وعانى مع المرض لسنوات حتى تقرر سفره إلى لندن لإجراء جراحة بالقلب.

وأثناء سفره لم تستطع الطائرة الهبوط في مطار لندن نتيجة تكاثف الضباب، فتابعت سيرها لتهبط في مطار اسكتلندا، ثم عادت إلى مطار لندن بعد انقشاع الضباب، وبقيت الطائرة في الجو لمدة 17 ساعة، تعرض خلالها أبو بكر لنوبة قلبية شديدة ففارق الحياة بالطائرة، ورحل عن عالمنا في 16 أكتوبر عام 1971.

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