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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

نسرين
نسرين

تحتفل اليوم الفنانة نسرين بعيد ميلادها الثمانية وستون عاما والتى قدمت عددا قليلا من الأعمال الا ان جميعها محفور فى ذاكرة الفن المصرى.

نسرين من مواليد 1955 وأسمها بالكامل هو نسرين محمد أحمد عبدالسلام ، تخرجت من المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).

ظهرت نسرين فى عدد من  أفلام خلال فترة سبعينات القرن العشرين، منها (أبناء للبيع، الحفيد، بديعة مصابني)، ثم اتجهت بشكل مكثف إلى الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، عالم عم أمين).

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نسرين

تزوجت نسرين فى عمر الـ 16 عاماً ثم توفى زوجها الأول ، بعدها تزوجت من الفنان محسن محى الدين  وانجبت منه عدد من الأولاد ،  اعتزلت التمثيل عام 1991  وارتدت الحجاب .

رفضت الفنانة نسرين بحسب تصريحات زوجها الفنان محسن محى الدين العديد من العروض الفنية للعودة مرة أخرى للتمثيل ، وقررت ان يكون قرار الإعتزال نهائياً ولاعودة فيه .

وكشف محسن محى الدين انهم لم يستطيعوا أقامة حفل زفاف بسبب وفاة والده إنذاك ، مؤكداً ان الحفل كان صغير وأقتصر على الأهل فقط.

أتجهت الفنانة نسرين الى العديد من الأعمال الخيرية والدينية والتى مازالت حتى الأن تمارسها.

وظهرت نسرين فى عدد من المناسبات على فترات متباعدة خطفت من خلال الأنظار إليها ونستعرض عدد من الصور لها منذ بدايتها وحتى قرار الاعتزال وارتداء الحجاب.

نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
نسرين
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