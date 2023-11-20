عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: قدمنا 16 طلب إحاطة لرئيس الوزراء لعدة أسباب

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم تقديم 16 طلب إحاطة لرئيس الوزراء لعدة أمور، منها التساؤل حول حجم التطوير وما تم من إنجازات في سيناء متمثلة في الخطة الاستثمارية التي تم تخصيص ما يقرب من 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 لمشروعات عدة منها الزراعة والتغذية والتعليم، والإسكان وإعادة إعمار ما تم استهدافه خلال الحرب على الإرهاب

النائب طارق رضوان يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الملف الثاني هي الوقوف على جاهزية الجيش المصري في سيناء في حال وجود أي تحديات تمس الأمن القومي المصري في الناحية الشرقية. 

وتابع النائب طارق رضوان، أن الملف الثالث معرفة حجم المساعدات التي قدمتها مصر بعد مرور 45 يوم على العدوان الإسرائيلي في ضوء وجود الشباب المصري على معبر رفح لتقديم جسر المساعدات من مواد الإغاثة للأشقاء في قطاع غزة. 

واستكمل، أن ملف تهجير الفلسطينيين ليس على طاولة الدولة المصرية من الأساس، ومصر موقفها ثابت وصريح بشأن هذا الملف في الفترة الماضية. 

النائب طارق رضوان حقوق الإنسان القضية الفلسطينية برنامج التاسعة يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

برلماني: مصر لن تكون جزءا من صفقة القرن

محلل سياسي فلسطيني يكشف آخر التطورات بشأن ملف الأسرى

هيترمي في السجن|باحث يفجر مفاجأة عن مصير نتنياهو بعد انتهاء حرب غزة

الهلال الأحمر المصري: استقبال 150 طائرة مساعدات في مطار العريش

تحذيرات من ظاهرة النينو.. أول رد رسمي من الأرصاد الجوية حول دخولها مصر

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

وزير المجالس النيابية يكشف مفاجأة هامة لمن تم رفض طلب التصالح له

بسبب المخطط الصهيوني.. تحرك عاجل من مجلس النواب لمساعدة الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

شعبة الذهب توضح أسباب الارتفاع في الأسعار

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

وزير الزراعة: سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه.. ونحاول تقليل فجوة استيراده

هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخ الزوج؟.. الإفتاء: بهذه الحالة

وسط تعتيم كبير .. لماذا سرح الصهاينة جنود الاحتياط .. تفاصيل

أول تعليق من الولايات المتحدة على اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ