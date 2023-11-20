برلماني: قدمنا 16 طلب إحاطة لرئيس الوزراء لعدة أسباب

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم تقديم 16 طلب إحاطة لرئيس الوزراء لعدة أمور، منها التساؤل حول حجم التطوير وما تم من إنجازات في سيناء متمثلة في الخطة الاستثمارية التي تم تخصيص ما يقرب من 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 لمشروعات عدة منها الزراعة والتغذية والتعليم، والإسكان وإعادة إعمار ما تم استهدافه خلال الحرب على الإرهاب

النائب طارق رضوان يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الملف الثاني هي الوقوف على جاهزية الجيش المصري في سيناء في حال وجود أي تحديات تمس الأمن القومي المصري في الناحية الشرقية.

وتابع النائب طارق رضوان، أن الملف الثالث معرفة حجم المساعدات التي قدمتها مصر بعد مرور 45 يوم على العدوان الإسرائيلي في ضوء وجود الشباب المصري على معبر رفح لتقديم جسر المساعدات من مواد الإغاثة للأشقاء في قطاع غزة.

واستكمل، أن ملف تهجير الفلسطينيين ليس على طاولة الدولة المصرية من الأساس، ومصر موقفها ثابت وصريح بشأن هذا الملف في الفترة الماضية.