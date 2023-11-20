هيترمي في السجن|باحث يفجر مفاجأة عن مصير نتنياهو بعد انتهاء حرب غزة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن مفاجأة بشأن مصير بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية في ضوء ما يحدث في قطاع غزة، قائلا إن "نتيجة التحديات السافرة لمجلس الأمن، وجرائم الحرب التي تحدث داخل قطاع غزة معروفة للجميع"، منوها بأن نتنياهو سيعزل بعد انتهاء العملية، وستتم محاكمته وسيدخل السجن.

اللواء سمير فرج يتحدث عن مصير نتنياهو

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن نتنياهو كان عليه ثلاث قضايا، وحاول إصدار قانون في الكنيست أن يكون لها الحق في إلغاء أحكام المحكمة، وخرجت مظاهرات إسرائيلية ضده، وفشلوا في تمرير هذا القانون.

وتابع "نتنياهو بيستموت عشان يظهر نفسه أنه بطل، ولكن اللي بيعملوا في غزة مش هيعمل حاجة، وفيه مظاهرات يومية في إسرائيل عشان الرهائن، واللي عددهم أتوقع أنه أكتر من 200 فرد زي ما تم الإعلان".

وقال المفكر الاستراتيجي، “بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية اعترضوا على سياسة جو بايدن في الدعم الكامل لإسرائيل في ضوء ما ترتكبه من مجازر داخل قطاع غزة”.

وأشار إلى أن فكرة القضاء على حماس لن تحدث على الإطلاق، مختتما "كل الأطفال اللي عايشين لن ينسوا اللي حصل وهينتقموا في يوم من الأيام".