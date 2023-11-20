بكري يكشف تفاصيل طلبات الإحاطة حول موقف الحكومة من محاولات التهجير القسري للفلسـطينيين

كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تفاصيل طلبات الإحاطة حول موقف الحكومة من محاولات التهجير القسري للفلسـطينيين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعمل بمنتهى الحكة والوعي في هذا الأمر الهام.



وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن هذه ثاني جلسة يعقدها مجلس النواب لمناقشة العدوان الإسرائيلي في فترة قصيرة، وخلصت لمناقشة طلب احاطة من ١٦ نائب بشأن موقف الحكومة لما يحدث الآن ومخطط التهجير.

وتابع مصطفى بكري، أن مجلس النواب يناقش غدا ١٦ طلب احاطة بشأن تدابير وإجراءات الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسـطينيين، مشيرا إلي أن مشروع التهجير ليس جديد ورفضه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأكمل النائب، أن الموقف المصري ثابت وعبر نفسه لرفض التهجير، وإسرائيل تهدف من خلال توجيه ضربات لجنوب غزة تهجير الشعب الفلسطيني لشمال سيناء.

