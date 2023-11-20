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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يكشف مخاوف النواب من قضية تهجير الفلسطينيين

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المخاوف بشأن القضية الفلسطينية عبر عنها الرئيس السيسي حينما أكد أن هناك مخطط لتهجير الفلسطينيين من خلال شمال سيناء، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتهجير الفلسطينيين على حساب الأطراف الأخرى، والمخاوف لدى الشعب كله وليس مجلس النواب فقط. 

مصطفى بكري يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مجلس النواب سيدور جلسته غدا حول ثلاث قضايا هامة، موقف مصر مما يدور في غزة، والمحور الثاني مخاطر مخطط التهجير، والمحور الثالث الإجراءات والآليات لمواجهة هذا المخطط، إذ أن المخطط يبدأ بالطرد، وهذا ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة، والمخطط كان مطروحا في عام 1951، ومن ثم جاء بشكل أوسع في عام 1955 بمشاركة الأمم المتحدة وأمريكا، والهدف كان توطين الفلسطينيين، ولكن حدث انتفاضة من الداخل الفلسطيني أجبرت الجميع على التراجع. 

وتابع مصطفى بكري، أن القلق الأكبر هو إذا ما تم دفع الفلسطينيين على معبر رفح وبالقرب من شمال سيناء، وذلك في ضوء إطلاق النيران على خان يونس والتي بينها وبين الحدود المصرية كيلومترات فقط. 

واستكمل، أن إسرائيل ترغب في تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن، وإذا نجحت في غزة ستنفذ نفس الأمر في الضفة الغربية بعدها، ولذلك القضية هي الدفاع عن الأمن القومي المصري، والدفاع عن القضية الفلسطينية. 

مصطفى بكري السيسي تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية يوسف الحسيني برنامج التاسعة غزة

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