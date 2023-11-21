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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: مشروع تبطين الترع ساهم في توفير المياه

مشروعات الري
مشروعات الري

أكد الكاتب الصحفي رضا  المسلمي، أن مشروعات الري وأهمها مشروع "تبطين الترع"، ساهمت في توفير المياه والتي يمكن أن تستخدم في عمليات الزراعة، إضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة المياة

وقال رضا المسلمي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أنه بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تأثرت سلاسل الأمداد والغذاء، لذا اتجهت الدولة نحو زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والعمل على تنمية جودة المحاصيل.

 

 توفير الأعلاف

وتابع الكاتب الصحفي رضا المسلمي، أن الدولة اتجهت للاهتمام بمحاصيل الذرة وفول الصويا، للعمل على توفير الأعلاف، إضافة إلى ما قامت به من جهود في ملف القمح.

أكد الكاتب الصحفي رضا  المسلمي، أن قضية الأمن الغذائي من القضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي، مشيرا إلى أن الدولة قامت بعمل عدد من المشروعات الزراعية.

وقال رضا المسلمي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن قطاع الزراعة تحقق فيه إنجازات لم تتحقق خلال عقود سابقة، وذلك من خلال التوسع في الرقعة الزراعية.

 

 أثرت على مساحة الرقعة الزراعية.

وتابع الكاتب الصحفي رضا المسلمي، أن  مشروعات “الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع المليون ونصف فدان”، ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة بعد التعديات الكبيرة على الأراضي الزراعية، والتي أثرت على مساحة الرقعة الزراعية.

مشروعات الري مشروع تبطين الترع تحلية مياه البحر محطات معالجة المياه جائحة كورونا

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