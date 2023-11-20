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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: لا يوجد نقص في السلع.. ونعمل على مواجهة التحديات

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل الفترة الأخيرة أهمية خاصة والعالم كله أصبح يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة، والتي بدأت منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.

وأضاف "القصير"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها قطاع الزراعة مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه والفقر المائي والتفتت الحيازي والزيادة السكانية وكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى أخذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكن مصر في بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.

ولفت إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، ومحور من محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي هو محور التوسع الأفقي.

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