برلماني: ننتظر إعلان الحكومة المصرية موقفها إزاء التصعيدات في غزة|فيديو

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية، إن موقف الدولة المصرية تجاه مساندة القضية الفلسطينية هو عدم تصفيتها وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، و من ثم انتفض الشعب المصري وامتلئت الشوارع والميادين تأييدًا لموقف القيادة السياسية مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني ورافضين لتصفية القضية.



وأضاف "القصبي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن نزوح الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب أمر غاية في الخطورة، معقبًا: "لدينا قلق بشأن هذا الأمر ولذلك يتقدم اليوم 16 نائبا بطلبات إحاطة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لإيضاح موقف الحكومة إزاء هذا التصعيد وماهي الإجراءات التي ستتخذها في ظل نزوح أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين تجاه الجنوب".

وتابع أن السادة النواب يستعدون الآن إلى الجلسة العامة، مضيفًا: "سننتظر دولة رئيس مجلس الوزراء حتى يعلن للرأي العام موقف الحكومة المصرية إزاء تلك التصعيدات".

