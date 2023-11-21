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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أيادي مصر".. سوق منتجاتك اليدوية والتراثية عبر منصة بجودة عالمية

منصة ايادي مصر
منصة ايادي مصر

توفر وزارة التنمية المحلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعات الحرف اليدوية والتراثية ، منصة للتسويق داخليا وخارجيا وبأعلى المعايير العالمية للجودة المنتجات، من خلال منصة “أيادي مصر ”.

تستطيع من خلال منصة " ايادى مصر" تسويق منتجاتك في الداخل والخارج الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة .

منصة أيادى مصر منصة إلكترونية

 

 انطلقت  في  16 مارس عام 2021 ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة إي-أسواق مصر وتعرض ما يقرب من 1335 منتجاً فنياً متنوعاً مصنوعا بأيادي منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر المشتهرة بالصناعات الحرفية والتراثية ، مثل: الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، الإكسسوارات، الأباستر، النحت فرعوني، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة.

 

كيفية الانضمام لمنصة ايادى مصر،  لابد من التسجيل عبر الرابط :http://ayadymisr.com/   ، أومن خلال المنسقين المحليين في المحافظات.

وتوفر منصة أيادى مصر تدريب لأى سيدة أو شاب  يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية ، على كيفية الاشتراك في منصة ايادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة وكيفية فتح متجر خاص باسمائهم ، كيفية تصوير وعرض منتجاتهم بشكل احترافى وكيفية رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

كما توفر منصة أيادي مصر خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشتركين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.

كما تقيم المنصة معارض للمنتجات في كل المحافظات داخليا وخارجيا ايضا.

ايادى مصر المشروعات الصغيرة التنمية المحلية كارت ميزة منصة ايادى مصر الصناعات اليدوية

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