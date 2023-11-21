زي المطاعم.. طريقة عمل بطاطس الفريسكا

بطاطس الفريسكا ، تتميز بطعم مختلف في المطاعم عند تقديمها مع أطباق مختلفة، كما يمكنك صنع بطاطس الفريسكا بتوابل مختلفة للحصول على مذاق مختلف في كل مرة.

ولجميع محبي البطاطس ، خصوصاً الأطفال يمكن تحضير بطاطس الفريسكا على مائدتك، بخطوات سهلة و بسيطة، بشكلها ومذاقها الرائع، وفيما يلي طريقة عمل بطاطس الفريسكا.



طريقة عمل بطاطس الفريسكا:



المقادير:

‏- 1 كيلو بطاطس

‏- 1 عبوة مسحوق خبز

‏- 3 كوب دقيق

‏- 2 مكعب مرق دجاج

‏- 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم

‏- معلقة صغيرة كاري

‏- معلقة صغيرة كركم

‏- معلقة صغيرة فلفل

‏- 1 معلقة صغيرة فلفل أحمر

‏- معلقة صغيرة فلفل أسود

‏- معلقة صغيرة ملح

‏- معلقة صغيرة بصل بودر

‏- 1 معلقة صغيرة ثوم بودر

‏- زيت (للقلى)

طريقة تحضير بطاطس الفريسكا :

فى وعاء نقشر البطاطس ونغسلها جيدًا بالماء ونقطعها إلى طيور السنونو.

نحضر طبق عميق نضع فيه الدقيق ثم نضيف البهارات الجافة إلى الدقيق ونخلط.

نسكب الماء تدريجياً فوق الدقيق حتى يتكاثف.

نضيف أعواد البطاطس إلى خليط الدقيق ونتركها لمدة 60 دقيقة.

بعد مرور الوقت يسخن الزيت على حرارة عالية ونقلى البطاطس فيه.

يجب وضع البطاطس بدون تحريك أو تقليب.

بعد قلي البطاطس نخرجها من المقلاة ونضعها على منديل.

نرش خليط الفلفل الحار والملح فوق البطاطس المقلية.