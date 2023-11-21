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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الموقف الدولي منحاز لإسرائيل ويكيل بمكيالين في الحرب العدوانية على غزة

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي

قال النائب محمد بدراوي، عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو  الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، إن الموقف الدولي منحاز لإسرائيل ويكيل بمكيالين في الحرب العدوانية الغاشمة من الكيان الصهيوني على أهالينا في غزة.

وقدم النائب التحية والتقدير للشعب الفلسطيني العظيم، خاصة أهالي قطاع غزة لموقفهم الشجاع والصابر والمرابط والمرتبط بالأرض والعرض رغم كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وحرق الأرض بما عليها من بشر وحجر وشجر في حرب عدوانية للإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة ورغم كل هذا شعب غزة صامد.

وتساءل: “إلى متى سيظل هذا الوضع الذي يعلم القاصي والداني الهدف منه وهو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتنفيذ المخطط الصهيوني برعاية المجتمع الغربي وأمريكا، وهنا لا بد من الوقوف أمام هذا الأمر والتعرف من حكومتنا على التدابير والإجراءات التي تقوم بها حيال ذلك، و إزاء التعامل مع قضية التهجير القسري لأهالي قطاع غزة المجازر”. 

وأضاف أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من  قطاع غزة.


وأكد النائب أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح للتهجير القسري والعمل على تفريغ القضية الفلسطينية، ولكن ما نشاهده الآن  من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، نجد تصعيدا لم يسبق له مثيل  ومجازر ضد الشعب الفلسطيني ضد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب والعالم كله يرى هذه المشاهد.

وشدد على أنه من حق الشعب أن يعلم رؤية الدولة من المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ونزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطينيين في الجنوب بهدف تهجيرهم في النهاية إلى سيناء.

وتابع: “نجدد التفويض للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي”.

محمد بدراوى حزب مستقبل غزة الكيان الصهيون

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