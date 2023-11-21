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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى | صور

خلال حملة التبرع
خلال حملة التبرع بالدم

 قامت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.
 
ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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الداخلية القاهرة حملة للتبرع بالدم قطاع الخدمات الطبية مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

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