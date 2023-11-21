شاهد رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى | صور

قامت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.



ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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