نتعرض لضغوط اقتصادية.. مدبولي عن بناء وتقوية الجيش: الآن الإجابة أصبحت واضحة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن الجهود التى تتم و ستتم هي لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مضيفًا أن طلبات الإحاطة حول تدابير الحكومة لوقف التهجير القسري للفلسطيني بشأن التدابير والإجراءات لمنع التهجير القسري للفلسطينيين تعكس فهمًا واضحًا من النواب لما تتعرض له مصر من ضغوط سياسية و اقتصادية.

وأضاف خلال الجلسة العامة للنواب: أؤكد أن الضغوط الاقتصادية موجودة منذ فترة فى ظل ظروف عالمية صعبة جدا، ودائما هناك محاولات للنيل من الدول التى لها موقف مما يحدث بفرض أجندات عليها".

وتابع "مدبولي": "مصر منذ 2011 معروف ما هي الأجندة التى تدبر لها، والضغوط موجودة وستظل تتعرض لها، و بالتالي كانت رؤية القيادة السياسية، والتى لم نكن نفهم ما هى السرعة الرهيبة فى المشروعات وبناء وتقوية الجيش فما يحدث حولنا على المستويين الدولي والإقليمي أصبحت الإجابة واضحة".



وقال: "الضغوط التى تتعرض لها المنطقة والدولة ليست بالقليلة ولكن الدولة كانت تعي حجم التحدي".



وأضاف مدبولي: "أؤكد على حقائق واضحة، وهي أن الدعم المصري الكامل للفلسطينيين وللقضية ليس وليد اللحظة إنما هو استمرار للدور المصري التاريخي الذى لم ولن يتخلى عن القضية ".

وأكد " مدبولي" أن مصر الدولة الوحيدة التى لم يكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحي و ستضحي لصالح الشعب الفلسطيني، ونتعامل مع الأطراف الفاعلة فى الشان الفلسطيني لصالح الشعب الفلسطيني، فلا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو وأن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطيني عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة ولا بديل إلا بحل الدولتين .