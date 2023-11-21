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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن نصري: أمريكا دعمت إسرائيل في عدوانها على غزة سياسيا وعسكريا وإعلاميا.. فيديو

أيمن نصري
أيمن نصري

 قال الدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينيف، إن الإعلام الإسرائيلي قام بفبركة بعض الأخبار لاستمراره في جرائمه كنوع من الدفاع عن النفس.

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وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أمريكا جهزت أدواتها لإعطاء غطاء سياسي وحقوقي لدولة الاحتلال، موضحا: "على المستوى الإعلامي  إسرائيل قامت بفركة بعض التقارير وسلمتها للإدارة الأمريكية من أجل بثها في وسائل الإعلام الأمريكية لتخدير المواطنين وجعلهم متقبلين للعدوان بزعم الدفاع عن النفس".

 

وأشار: "على المستوى السياسي استخدام أمريكا أدواتها السياسية في المحافل الدولية، وعطلت وقف إطلاق النار"، مضيفا: "هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم إعلامي لدولة الاحتلال".

 

وأوضح: "الولايات المتحدة صدرت المنظمات الدولية التي لها صبغة سياسية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، خاصة بعد 7 أكتوبر خرجت هيومن رايتس ووتش بتقرير قالت فيه إن من حق دولة الاحتلال الدفاع عن نفسها ووصفت المقاومة بأنها جماعة إرهابية".
 

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