ننتظر رد الاحتلال.. بيان عاجل من حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الثلاثاء، تسليم رد الحركة حول اتفاق الهدنة لمصر وقطر، مؤكدًا الاقتراب من التوصل لنقطة اتفاق حولها.

وقال هنية، في تصريحاته: "إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس سلمت ردها لمصر وقطر الوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

من جهته، قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق: هناك تقدم حقيقي في المفاوضات ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق هدنة.

وشدد على أن أي اتفاق قد نتوصل إليه سيكون بالضرورة وفق شروط المقاومة، وقال: لسنا معنيين بالتسريبات والأشقاء في قطر ومصر سيعلنون عن تفاصيل الاتفاق.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة لتحرير أسرى مع حركة حماس وإنها بانتظار رد الحركة، وفق ادعائها.