عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ننتظر رد الاحتلال.. بيان عاجل من حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

صدى البلد

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الثلاثاء، تسليم رد الحركة حول اتفاق الهدنة لمصر وقطر، مؤكدًا الاقتراب من التوصل لنقطة اتفاق حولها.

وقال هنية، في تصريحاته: "إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس سلمت ردها لمصر وقطر الوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

من جهته، قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق: هناك تقدم حقيقي في المفاوضات ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق هدنة.

وشدد على أن أي اتفاق قد نتوصل إليه سيكون بالضرورة وفق شروط المقاومة، وقال: لسنا معنيين بالتسريبات والأشقاء في قطر ومصر سيعلنون عن تفاصيل الاتفاق.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة لتحرير أسرى مع حركة حماس وإنها بانتظار رد الحركة، وفق ادعائها.

الهدنة الإنسانية الضرورة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس المكتب السياسي لحركة حماس المكتب السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن في أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة

مصرع 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتـ.ل سيدة مسنة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

تركيا تسعى لإجلاء رعاياها ومواطني شمال قبرص من قطاع غزة

المتحدث باسم صحة غزة: إجلاء نحو 120 شخصاً من المستشفى الإندونيسي

المتحدث باسم الصحة في غزة: الاحتــــلال يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه

للمشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات| صبحي يجتمع بالشباب المصري في كندا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الروسي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

طيران الاحتلال يستهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

المرحلة النهائية.. قطر تعلن أخبارا مبشرة بشأن صفقة بين إسرائيل وحماس

المستشار حنفي جبالي: الانتخابات الرئاسية تاريخية.. وأنصح المواطنين بالذهاب لصناديق الاقتراع

القصبي: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض التهجير ونزوح شعب فلسطين إلى سيناء

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر في اتهامهما بإنهاء حياة رضيعتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ