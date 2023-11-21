عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة : استهداف الصحفيين أكبر إثبات على حقارة العدو الكاذب

صدى البلد

كتبت الفنانة  كارول سماحة عبر حسابها بتطبيق إكس :"‏وحشية وإجرام ما إلهن مثيل.. استهداف المراسلين والصحفيين هو أكبر إثبات على حقارة العدو الكاذب وكل محاولاته لقمع الحريات وإخفاء الحقيقة... الله يرحم شهداء الحقيقة ويشفي كل الجرحى. 

كشفت الفنانة كارول سماحة عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية ، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج زمن ، من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب .

وقالت كارول سماحة : ابنتي تصلي لانها مسلمة تبعاً لوالدها  وتعرف تفاصيل دينها الاسلامي والمناسبات الخاصة به ، الا انها تذهب معي إيضاً الكنسية وتصلي ، زوجي يعرف هذا الامر ، فهي لديها 8 سنوات الا انها واعية لهذا الامر .

 

واضافت كاورل سماحة : البعض يخشي ان تضيع هويتها ، ولكني استغرب من هذا الامر ، فكل من الدين الاسلامي والمسيحي يدعو الى المحبة ، كما ان هذا الأمر يجعلها شخص غني فكرياً وإنسانياً.

وكانت قد كشفت الفنانة كارول سماحة عن توقيت اعتزالها الغناء تماما وابتعادها عن الساحة الفنية والذى يلجأ إليه أى فنان.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر شاشة "تلفزيون دبي": أن الفنان يكون خالدا بأعماله إذا كانت أعماله أثرت في مشاعر الناس ولها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس، والمجتمع.

أوضحت كارول سماحة : أن الفنان لا يمكنه أن يظل على القمة دائما فهناك نجاحات وإخفاقات، لافتة: "بس لما جسم الفنان بيقول له أنا تعبت، إن كان صحيا أو الصوت أو صحة الصوت كمان هنا بيترك الذكرى الأخيرة وهو على القمة، وهنا بيكون الفنان ذكي أنه يرتاح".

الفنانة كارول سماحة كارول سماحة كاورل سماحة راغدة شلهوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعيد قطعاً أثرية قديمة إلى مصر

فى عيد ميلادها.. سر بكاء فيروز وزيارة الرئيس الفرنسى لها

رغم قصف الاحتلال للأبراج.. عودة الاتصالات بشكل جزئي إلى مناطق شمال غزة

وزير الخارجية الروسي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

طيران الاحتلال يستهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

المرحلة النهائية.. قطر تعلن أخبارا مبشرة بشأن صفقة بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ