كارول سماحة : استهداف الصحفيين أكبر إثبات على حقارة العدو الكاذب

كتبت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها بتطبيق إكس :"‏وحشية وإجرام ما إلهن مثيل.. استهداف المراسلين والصحفيين هو أكبر إثبات على حقارة العدو الكاذب وكل محاولاته لقمع الحريات وإخفاء الحقيقة... الله يرحم شهداء الحقيقة ويشفي كل الجرحى.

كشفت الفنانة كارول سماحة عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية ، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج زمن ، من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب .

وقالت كارول سماحة : ابنتي تصلي لانها مسلمة تبعاً لوالدها وتعرف تفاصيل دينها الاسلامي والمناسبات الخاصة به ، الا انها تذهب معي إيضاً الكنسية وتصلي ، زوجي يعرف هذا الامر ، فهي لديها 8 سنوات الا انها واعية لهذا الامر .

واضافت كاورل سماحة : البعض يخشي ان تضيع هويتها ، ولكني استغرب من هذا الامر ، فكل من الدين الاسلامي والمسيحي يدعو الى المحبة ، كما ان هذا الأمر يجعلها شخص غني فكرياً وإنسانياً.

وكانت قد كشفت الفنانة كارول سماحة عن توقيت اعتزالها الغناء تماما وابتعادها عن الساحة الفنية والذى يلجأ إليه أى فنان.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر شاشة "تلفزيون دبي": أن الفنان يكون خالدا بأعماله إذا كانت أعماله أثرت في مشاعر الناس ولها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس، والمجتمع.

أوضحت كارول سماحة : أن الفنان لا يمكنه أن يظل على القمة دائما فهناك نجاحات وإخفاقات، لافتة: "بس لما جسم الفنان بيقول له أنا تعبت، إن كان صحيا أو الصوت أو صحة الصوت كمان هنا بيترك الذكرى الأخيرة وهو على القمة، وهنا بيكون الفنان ذكي أنه يرتاح".