النائب أحمد فؤاد أباظة: لن نفرط في أي حبة رمل من وطننا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر، من خلال سعي قوات الإحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين إلى يناء إضافة إلى العمليات الإجرامية ضد النساء والأطفال، وهدم البنايات.

وقال أحمد فؤاد أباظة، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة داخل البرلمان المصري بوجود رئيس الوزراء، أنه أؤكد على دعم القضية الفلسطينية، ولدي ثقة في القيادة السياسية، وما يقوم به رئيس الحكومة من تواجده بمعبر رفح بمتابعة المسادات المقدمة لأهالينا في غزة.

التهجير القسري للفلسطييين

وتابع النائب أحمد فؤاد أباظة، أنه لن نفرط في أي حبة رمل من وطننا، ولن نترك أي شبر من الأرض المصرية، ولن نسمح بأن يتم التهجير القسري للفلسطييين إلى سيناء.