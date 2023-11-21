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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يشدد علي استعدادات السيول وجاهزية المعدات بجنوب سيناء

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جاهزية معدات السيول التي تشمل الآلات ومعدات وسيارات بكل مدينة للتصدي لأي حدث طارئ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
علاوة علي  التأكد من جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة .
جاء ذلك  المؤتمر المتابعة الدوري الذي  ناقش استعدادات المحافظة لمجابهة السيول ويتابع موقف الخطة الاستثمارية 2023 / 2024

 

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسة المتابعة الدورية اليوم، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة .
 
كما تابع المحافظ موقف إنشاء عدد خمس ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهي ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافة ،
كما ناقش المحافظ  استعدادات المدينة لإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بالتعاون مع وزارة الثقافة و عرض موقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف بشرم الشيخ، بجميع القطاعات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانة، وموقف استكمال أعمال الزراعات والخزانات بالطريق الدائري بشرم الشيخ مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التشجير و الزراعات للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة .

كما تابع موقف المتغيرات المكانية مؤكدا على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لاية مخالفات بمدن المحافظة.

وتابع فوده موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 .
كما جرى عرض موقف مسجد المنشية والكنيسة بطور سيناء ،ومتابعة موقف انشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي بمدينة طابا لخدمة أهالي المنطقة و جاهزيته للافتتاح.

جنوب سيناء فودة يشدد السيول الاستعدادات

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