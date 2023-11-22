وزير فلسطيني سابق: الحرب على غزة جاءت لأهداف أمريكية في المنطقة

قال حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إنه لا يمكن الحديث عن أي شيء في صفقة تبادل الأسرى إلا بعد أن تتم، والصفقة جاءت بسبب الضغط الأمريكي، لافتا إلى أنه كان هناك مشاكل من إمكانية وفاة أي رهينة أمريكية مما يؤدي إلى مشاكل بين الرئيس الأمريكي والحزب الديمقراطي.

وزير فلسطيني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن إسرائيل لم تعلن عن كل أهدافها المركزية، وأمس بدأت تصدر بعض الملامح أن أهداف الحرب الحقيقية تختلف عن المعلنة، وجزء منها هو أنه كان لابد من شيء ما يوقف الحرب الأهلية في إسرائيل، إذ أن إسرائيل كانت تدخل في حرب أهلية للمرة الأولى منذ عام 1948، ما بين المواطنين داخل إسرائيل.

وتابع، أن الحرب في غزة أجلت الحرب الأهلية التي تدور في إسرائيل، فضلا عن أن أمريكا كان لها مصلحة في إعادة ترتيب الوضع في المنطقة العربية من خلال فلسطين، إذ أن أمريكا لا تستطيع ترتيب الأوضاع إلا من خلال منطقة رخوة مثل فلسطين، "إسرائيل استغلت ملف الرهائن كفخ من أجل إعادة ترتيب دولتهم".

واستكمل، أن أمريكا دفعت 8 مليار دولار لأنها لا تريد أن تخسر المنطقة بعد تمرد الدول العربية على النفوذ التقليدي الأمريكي في العلاقة مع الصين، والعلاقة مع روسيا، والعلاقة مع إيران، مما أدى إلى الاستقلالية السياسية، مما أدى إلى خطر على الدبلوماسية الأمريكية، ولذلك كانوا يرغبون في حدث لإعادة ترتيب الأوراق من جديد.