كلاسيكو أمريكا اللاتينية.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

يستضيف استاد ماراكانا البرازيلي كلاسيكو أمريكا اللاتينية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين فى الثانية والنصف فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وتتسم مواجهات منتخب البرازيل ضد الأرجنتين دائمًا بالإثارة الكبيرة نظرًا لقوة عناصر المنتخبين على المستوى الفني بتواجد مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين المحترفين فى أوروبا بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة لهما، وويأتي اللقاء معقدًا على كلا المنتخبين لرغبتهما في تحقيق الانتصار، فالمنتخب الأرجنتيني قادم من هزيمة وسط جماهيره أمام أوروجواي بهدفين دون رد، فيما سقط منتخب البرازيل في فخ الهزيمة أيضا أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف.

ترتيب تصفيات كأس العالم





ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب التصفيات برصيد 12 نقطة، بينما يوجد منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، 10 منتخبات في مجموعة واحدة، تقام فيما بينهم مباريات ذهاب وإياب، ويتأهل أول 6 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، ويضمن صاحب المركز السابع المنافسة في الملحق العالمي.

البرازيل تتطلع للثأر من الأرجنتين

ويتفوق المنتخب البرازيلى من ناحية القيمة التسويقية على نظيره الأرجنتينى بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، حيث تصل قيمة السليساو 1.04 مليار يورو مقابل 789 مليون يورو قيمة راقصى التانجو.

ويطمح منتخب البرازيل بقيادة المدرب الوطني فرناندو دينيز في الثأر من الأرجنتين ومدربها ليونيل سكالوني الذي قاد التانجو إلى هزيمة السيليساو في آخر مباراة جمعت المنتخبين على ماراكانا في نهائي كوبا أمريكا يوم 11 يوليو 2021.

ويعاني المنتخب البرازيلي في التصفيات حيث لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 مباريات، تعادل مع منتخب فنزويلا وخسر في مباراتين متتاليتين أمام أوروجواي في التوقف الدولي السابق ثم ضد كولومبيا يوم 17 نوفمبر الجاري.

في المقابل، توقفت بداية الأرجنتين المثالية في التصفيات بتلقيه الخسارة الأولى أمام ضيفه منتخب أوروجواي في الجولة الخامسة بنتيجة (2-0)، بعد أن حقق العلامة الكاملة من أول 4 مباريات بتحقيقه 4 انتصارات.

تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين





وشهدت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال 9 مواجهات سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وتفوق السيليساو بتحقيقه الانتصار 4 مرات، مقابل انتصارين للتانجو، وسيطر التعادل على 3 مواجهات.

وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين في تصفيات مونديال 2022 وانتهت بنتيجة التعادل (0-0) يوم 17 نوفمبر 2021 وكانت في الأرجنتين على ملعب ديل بيسينتيناريو بمدينة سان خوان.