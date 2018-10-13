البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

أجرى المنتخب البرازيلي، مساء اليوم السبت، تدريبه الأول بمدينة جدة، على ملعب النادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة الأرجنتين، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في ختام الدورة الرباعية الودية.



وكان النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، هدفًا لكل وسائل الإعلام، لكن إدارة المنتخب فرضت على الإعلاميين، الاكتفاء بمتابعة التدريبات من المدرجات.



ومن جانبها، استقبلت إدارة الأهلي عناصر المنتخب البرازيلي بالورود.



وفاز السيليساو على المنتخب السعودي، بهدفين دون رد، أمس الجمعة، في نفس البطولة.