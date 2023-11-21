أثناء التدريب.. وفاة لاعبة جمباز ألمانية شابة

توفيت نجمة الجمباز الإيقاعي الألمانية الصاعدة ميا صوفي ليتكه عن عمر 16 عاما، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للجمباز اليوم الثلاثاء، مقدما التعازي لعائلة اللاعبة الشابة.

وأوضح الاتحاد الألماني للجمباز أن ليتكه "توفيت بشكل مفاجئ للغاية وعلى نحو غير متوقع"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتوفيت ليتكه بطلة ألمانيا على مستوى الناشئات لعام 2022 في فيلباخ شميدن، حيث كانت تتدرب برفقة شريكتها داريا فارفولومييف بطلة العالم، في مركز التدريب للمنتخبات الوطنية.

وكتبت فارفولومييف، عبر حسابها على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور: "ستبقي دائما في قلوبنا، كفتاة رائعة للغاية".

من جانبه، أوضح الاتحاد الألماني للجمباز: "قلوبنا مع عائلة ميا صوفي ليتكه في هذه الأوقات الصعبة، سنفتقدها كلاعبة، ولكن قبل ذلك كإنسانة، وسنتذكرها دائما".