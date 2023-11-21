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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي جزيرة الورد بالمنصورة يجهز قافلة مساعدات إنسانية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني

النائب طارق عبد الهادى
النائب طارق عبد الهادى

أطلق النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مبادرة للتبرع لتجهيز اكبر قافلة تبرعات إنسانية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني
وقال النائب طارق عبدالهادي إيما بالدور المجتمعي الفعال للمبادرات والمساهمات المجتمعية، التي يطلقها نادي جزيرة الورد دائما كأحد المؤسسات الوطنية الرائدة في مصر، وقرر مجلس ادارة النادي إطلاق مبادرة للتبرع لتجهيز قافلة إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية، وطالب رئيس مجلس إدارة النادي اعضاء الجمعية العمومية التبرع سواء بمبالغ مالية او تبرعات عينية او ملابس او بطاطين او مواد غذائية او ادوية لتجهيز اكبر قافلة مساعدات إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق،بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي قطاع غزة،مؤكدا علي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة. وأشار عبدالهادي، إلى أن ذلك ياتي بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

أعضاء الجمعية العمومية الشباب والرياضة بالدقهلية بالدقهلية جزيرة الورد قافلة مساعدات إنسانية نادي جزيرة الورد الرياضي

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