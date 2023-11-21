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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد

النائب محمد عطية
النائب محمد عطية

قال النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في كافة المخالفات فيما عدا 4 حالات فقط، الحالة الأولى هي السلامة الإنشائية، وهذا أمر طبيعي، إذ أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط، "أنا مديش رخصة لعزرائيل يموت الناس". 

النائب محمد عطية يتحدث عن قانون التصالح الجديد 

وأضاف "عطية"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحالة الثانية هي البناء على نهر النيل، والحالة الثالثة البناء على الأماكن الأثرية، والحالة الرابعة البناء على الجراجات، وهذا أمر أحدث جدلًا في الشارع المصري. 

وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مجلس النواب يرغب في تصحيح الأوضاع، إذ أن من قام ببناء جراج ومن ثم غير استخدامه إلى محل آخر، الوحدة المحلية ستقوم بتقديم إنذار للمحال، "الشوارع بتاعتنا بقت جراجات، ومدن كثيرة عريقة كبيرة متعرفش تمشي فيها لأن الناس راكنة فيها كتير نتيجة التهاون في ملف الجراجات". 

قانون التصالح النائب محمد عطية لجنة الاسكان سيد على برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

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