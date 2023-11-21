الأوقاف: إيفاد ثلاثة أئمة وستة قراء إلى عدة دول أجنبية لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023م إيفاد كل من :

1. الشيخ / أيمن محمد أحمد حجازي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالجمعية الإسلامية الثقافية – سدني – استراليا (إمامًا).

2. الشيخ/ محمد فوزي زكي محمد بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بمسجد دار المصطفى بولاية فرجينيا – بالولايات المتحدة الأمريكية (قارئًا) .

3. الشيخ / محمد أحمد حسن منجود - بمديرية أوقاف الفيوم – للعمل بمسجد عمر بن الخطاب فوو دو إيجواسو – البرازيل(قارئًا).

4. الشيخ / سعيد مصطفى علي طه بمديرية أوقاف الشرقية – للعمل بمسجد النادي المصري بفينا – النمسا (قارئًا).

5. الشيخ / محمود حمدان محمد غلاب محافظة الغربية للعمل بمسجد السلام بمدينة ميلوزا – فرنسا (قارئًا) .

6. الشيخ / بركات محمد أحمد جاد بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بالمعهد الإسلامي للتعليم – كندا (قارئًا).

7. الشيخ / أحمد رجب عبده خليفة بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد مدينة هايدنهايم – ألمانيا (إمامًا).

8. الشيخ/ أشرف خيري محمد عبد العال الجغاوي بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد جمعية التوبة – هوكستر – نوردراين فستفاليا – ألمانيا (قارئًا).

9. الشيخ / رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بجمعية الأزهر – مدينة هامبورج – ألمانيا (قارئًا).

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م ، ليصبح إجمالي عدد الموفدين على نفقة الجهات الطالبة حتى تاريخه (9) من أئمة وقراء وزارة الأوقاف .