قبل ما تجربه.. خبير تغذية يحذر من مخاطر الصيام المطوّل على الصحة

مع انتشار العديد من الأنظمة الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزداد إقبال البعض على تجربة الصيام لفترات طويلة أملاً في فقدان الوزن أو تحسين الصحة، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من اتباع هذه الممارسات دون إشراف طبي، مؤكدين أن الصيام المطوّل قد يحمل مخاطر صحية كبيرة، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، ويؤثر على وظائف الجسم الحيوية إذا تم تطبيقه بشكل غير مدروس.

ما هو الصيام المطوّل؟

حذر الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، من الانسياق وراء النصائح المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصيام لفترات طويلة جدًا، موضحًا أن النظام الغذائي لا يمكن تعميمه على جميع الأشخاص، إذ تختلف الاحتياجات الصحية من فرد لآخر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الصيام الذي يمتد لأكثر من 24 ساعة يُعرف بالصيام المطوّل، حيث يكتفي الشخص خلاله بتناول المياه وبعض الأملاح فقط، ما يدفع الجسم للدخول في حالة تشبه المجاعة.

كيف يتعامل الجسم مع الصيام الطويل؟

وأشار خبير التغذية إلى أن الجسم يبدأ في إجراء مجموعة من التكيفات الداخلية للحفاظ على بقائه، من بينها تقليل إنتاج بعض الهرمونات وتغيير مصادر ومسارات الحصول على الطاقة.

وأضاف أن هذه التغيرات قد تمنح الشخص شعورًا مؤقتًا بالنشاط والطاقة خلال الأيام الأولى، نتيجة توجيه الجسم موارده الأساسية للبقاء على قيد الحياة، إلا أن ذلك يكون على حساب وظائف أخرى مهمة مثل تغذية الشعر والأظافر والقدرة على بذل مجهود بدني كبير.

مخاطر صحية قد تصل إلى مضاعفات خطيرة

وأكد الدكتور كريم جمال أن الصيام المطوّل الذي يمتد لأيام أو حتى أسبوع كامل، كما يتم الترويج له عبر بعض المنصات الإلكترونية، قد يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، خاصة للمرضى وأصحاب الحالات الصحية الخاصة.

وشدد على أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تم تطبيقها دون متابعة طبية متخصصة، داعيًا إلى الاعتماد على الأنظمة الغذائية العلمية والآمنة بدلًا من التجارب غير المدروسة.

أفضل موعد لتناول وجبة العشاء

وفي سياق متصل، أوضح خبير التغذية أن تنظيم مواعيد تناول الطعام لا يقل أهمية عن نوعية الغذاء نفسه، مشيرًا إلى أن الوقت المثالي لتناول وجبة العشاء يكون قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.

وأضاف أن هذا التوقيت يمنح الجهاز الهضمي فرصة كافية لإتمام عملية الهضم بصورة طبيعية، ما ينعكس إيجابًا على جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي.

أضرار تناول الطعام قبل النوم مباشرة

وحذر من تناول الطعام قبل النوم مباشرة، موضحًا أن هذه العادة قد تؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والحموضة وارتجاع المريء، فضلًا عن التأثير السلبي على جودة النوم.

وأشار إلى أن الجسم يظل منشغلًا بعملية الهضم بدلًا من الدخول في مراحل النوم العميق، وهو ما قد يسبب اضطرابات متكررة أثناء النوم ويؤثر على الراحة العامة للجسم.

السلطة.. السوبر فود الحقيقي على المائدة المصرية

وأكد الدكتور كريم جمال أن طبق السلطة يمثل أحد أهم العناصر الغذائية على المائدة المصرية، واصفًا إياه بـ"السوبر فود الحقيقي" لما يحتويه من ألياف وعناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم.

وأوضح أن تجاهل تناول الألياف قد يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة، لكنه يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بالإمساك المزمن واضطرابات الجهاز الهضمي، مؤكدًا أهمية إدراج الخضروات والسلطات بشكل يومي ضمن النظام الغذائي المتوازن.