لصحة القلب.. احرص على تناول هذا النوع من الأطعمة

يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومن بين الأطعمة الأكثر شيوعًا المرتبطة بصحة القلب الفواكه والخضراوات، التي توفر الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تدعم الصحة العامة.

توصي المنظمات الصحية عادةً بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات يومياً كجزء من نمط حياة صحي للقلب، توفر أنواع المنتجات المختلفة عناصر غذائية متنوعة، مما يجعل التنوع جانباً مهماً من جوانب التغذية الصحية.

فوائد الفواكه والخضروات لصحة القلب

توفر الفواكه والخضراوات الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تُعد الخضراوات الورقية الخضراء والتوت والفواكه الحمضية من بين الأطعمة الأكثر شيوعاً المرتبطة بصحة القلب.

يساعد اتباع نظام غذائي متنوع يشمل أنواعًا متعددة من الفواكه والخضراوات على توفير مجموعة واسعة من العناصر الغذائية.

تتميز الفواكه والخضراوات بانخفاض نسبة الدهون المشبعة فيها بشكل طبيعي، كما أنها غنية بالمركبات النباتية المفيدة.

تساهم أنماط الأكل الصحية والنشاط البدني المنتظم وعادات نمط الحياة الأخرى في صحة القلب