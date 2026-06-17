دراسة تكشف العلاقة بين فيتامين سي وصحة الدماغ

لا نستطيع إنتاج فيتامين سي الخاص بنا، لذلك نحتاج إلى تناول كمية كافية من هذا العنصر الغذائي الأساسي من خلال نظامنا الغذائي .

يتدفق عبر أجسامنا، من المعدة إلى الدم، ثم إلى الدماغ

أشارت دراسات سابقة إلى مدى أهمية فيتامين سي لوظائف الدماغ، فهو يتركز في أنسجة الدماغ ، حيث يحتوي السائل النخاعي الذي يحيط بالدماغ على ضعف كمية فيتامين سي الموجودة في الدم.

كما تم ربط تناول كمية كافية من فيتامين سي بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر .

والآن، تخبرنا الأبحاث الجديدة بالمزيد عن كيفية مساهمة فيتامين سي في تحسين صحة الدماغ في السنوات اللاحقة.

نعلم أن فيتامين سي مضاد للأكسدة ويشارك في سلسلة من التفاعلات الكيميائية في أجسامنا، لكننا لا نعرف الكثير عن كيفية ارتباط مستويات فيتامين سي في الدم بصحة الدماغ

كما ارتبطت المستويات الأعلى من فيتامين سي بتواصل أقوى في شبكة الوضع الافتراضي.

كما أن النظام الغذائي الغني بفيتامين سي قد يلعب دورًا داعمًا في الحفاظ على صحة الدماغ والتخفيف من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر لدى كبار السن.

تربط شبكة الوضع الافتراضي (DMN) العديد من مناطق الدماغ المهمة، بما في ذلك القشرة الجبهية البطنية الإنسية بالقرب من مقدمة دماغنا (المرتبطة بمعالجة المخاطر والخوف والعواطف)، والقشرة الحزامية الخلفية في المركز (المشاركة في الذاكرة