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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدفاع عن الأرض واجب وطني

خطة النواب: مشهد البرلمان اليوم تأكيد على رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن مشهد اليوم في البرلمان تعبير عن مصر بكل مكوناتها وتياراتها وكل نواب الشعب بمختلف تمثيلهم، مشدداً على أن رسالة اليوم كانت واضحة بعدم السماح بتدمير القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري والحدود المصرية.

واشار "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مصر هي أكثر دولة قدمت دعم لفلسطين على مدار السنوات، ومصر موقفها من أول الأزمة لم تغلق المعبر من طرفها ودور مصر واضح، كما أن اليوم كان هناك إرسال لعدد من الرسائل واضحة للجميع داخل مصر والأطراف الدولية والإقليمية.

الدفاع عن الأرض واجب وطني

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السلطة تعبر عن ما رسخ في وجدان الشعب المصري وأن الدفاع عن الأرض واجب وطني، مؤكدًا أن حديث مجلس النواب اليوم كان واضح وهي بداية لفكرة تدعيم مناخ أكثر وحوار أكثر، موضحًا أن الدفاع ودعم مصر ليس منحة وهو واجب وحق دولتنا علينا.

النواب خطة النواب حديث القاهرة البرلمان القضية الفلسطينية مصر تصفية القضية حدود مصر النائب عبدالمنعم إمام

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