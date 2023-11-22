برلماني: الكلام ده مش هيمشي معانا ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب إن جلسة أمس بالبرلمان كانت محدداتها واضحة ، مؤكدا أنه واحدا من مقدمي طلبات الإحاطة، مشيرا في كلمته على أن مصر بمقدراتها وأمنها القومي ليست مسألة يمكن التفاوض عليها وإن كل المجتمع المصري الممثل داخل البرلمان يثبت أنه ضد المخططات الإسرائيلية ضد مصر والقيادة المصرية تقف بشكل واضح ضد هذه المخططات.



واستطرد إمام خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن جلسة اليوم ببرلمان في غاية الأهمية وتثبت أن رفض التهجير القسري هو ليس قرار الحكومة والسلطات فقط وحدها ،بل قرار الشعب المصري أيضا بأكمله.

مصر ترفض مسألة تصفية القضية الفلسطينية والدولة المصرية تتحرك بحكمة شديدة

وتابع: وصلنا للعالم كله بأن مصر ترفض مسألة تصفية القضية الفلسطينية والتهجير للأراضي المصرية الأردنية كما أن الدولة المصرية تتحرك بحكمه شديدة.

وأختتم عضو مجلس النواب قائلا:"الكلام ده مش هيمشي معانا والدولة المصرية ترفض تماما تهجير الفلسطينيين إلى مصر".