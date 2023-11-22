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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرواتيا تخطف آخر بطاقات التأهل المباشر ليورو 2024

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

تأهل منتخب كرواتيا رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2024 بألمانيا بفوزه على ضيفه منتخب أرمينيا 1 /صفر، مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب ويلز مع ضيفه التركي 1/1.

والتحق منتخب كرواتيا بنظيره التركي في يورو 2024، حيث ضمنت تركيا قبل فترة الصعود للبطولة القارية باعتبارها متصدرة المجموعة الرابعة وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كرواتيا التي اصطادت آخر البطاقات في التصفيات، وتحل ويلز في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم أرمينيا في المركز الرابع بثمان نقاط، وأخيرا لاتفيا في قاع الترتيب بثلاث نقاط.

وعلى ملعب ماكسيمير ستاديون، حسم منتخب كرواتيا تأهله ليورو 2024 بفضل الهدف الذي سجله انتي بوديمير مهاجم أوساسونا الإسباني في شباك أرمينيا في الدقيقة 43.

وعلى استاد كارديف سيتي، تقدم نيكو ويليامز بهدف لويلز في الدقيقة السابعة ثم أدرك يوسف يازيسي التعادل لتركيا من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

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