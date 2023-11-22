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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة أبو سليم الليبي.. إعلامي شهير يكشف سببا مهما لفوز الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي مينا ماهر عن سبب هام من أسباب فوز فريق الزمالك  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مينا ماهر :اللي بيجيب الفوز دايما جمهور نادي الزمالك بعد توفيق ربنا طبعاً، تأثير الجمهور واضح هذا الموسم بكل قوة مثال بسيط مباراة ارتا سولار و مباراة بيراميدز الاخيرة، اللي حصل في مباراة ارتا سولار هيحصل في مباراة ابو سليم الليبي من حيث التشجيع منتظرين حجز التذاكر و يكون فيه 30 الف زملكاوي في برج العرب

 

واجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.


- قبول الإستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.


- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضماناً للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

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