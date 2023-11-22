3 أمريكيين ضمن المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن 3 أمريكيين من بينهم طفلة سيجري تضمينهم ضمن أول المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزًا في المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأوضح أن الإفراج عن المحتجزين سيبدأ بعد 24 ساعة من التوصل إلى الاتفاق، لافتًا إلى أن نظام التفتيش الصارم سيضمن عدم استغلال حماس للهدنة.

وتابع المسؤول الأمريكي أن حماس في بعض الحالات تحتاج إلى هدنة لتحديد مكان بعض المحتجزين، لافتًا إلى أن حكومة واشنطن تأمل أن تؤدي الهدنة أيضًا إلى زيادة وصول الإمدادات الإنسانية.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق لتحفيز إطلاق سراح المزيد من المحتجزين بعد الخمسين، موضحًا أنه سيجرى الإفراج عما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا خلال فترة تتراوح بين 4 و 5 أيام.

وشدد على أن الولايات المتحدة تأمل أن تطبق التهدئة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق لإطلاق سراح ما يقرب من 50 رهينة في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة أيام والإفراج عن بعض النساء والقاصرين الفلسطينيين المسجونين، إلى جانب السماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن جميع أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي صوتت لصالح القرار باستثناء ثلاثة أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت" الذين صوتوا ضده.

وصوت أعضاء تحالف "الصهيونية الدينية" الذين قالوا قبل الاجتماع أنهم معارضين للمخطط، لصالحه في النهاية.

وأصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المكتب في البيان إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.

ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.

لكن لم يقدم البيان تفاصيل بشأن أي قرارات أخرى، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ودخول وقود إضافي ومساعدات إنسانية إلى غزة.