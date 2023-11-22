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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تقدم 2.5 مليون دولار لدعم الفلسطينيين

صدى البلد

قدمت حكومة الهند مساهمة مالية بقيمة 2,5 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كجزء من مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2023/2024، لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وسلمت سفيرة الهند لدى دولة فلسطين رينو يادڤ، المساهمة إلى مدير الشراكات في دائرة العلاقات الخارجية للأونروا كريم عامر، يوم 20 نوفمبر 2023.

 

وتؤكد هذه المساهمة على دعم الحكومة الهندية المستمر لأنشطة الأونروا في المنطقة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. وكانت الهند قد قامت بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2018. ومنذ عام 2002 حتى عام 2022/2023، بلغ إجمالي مساهمات الهند للأونروا 36.5 مليون دولار أمريكي. كما تقدم الهند أيضًا أشكالًا مختلفة من المساعدات الاقتصادية لفلسطين تبلغ قيمتها حوالي 141.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار أمريكي ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار أمريكي. ومن أهم مشاريع المساعدة التنموية التي أقامتها الهند مجمعتكنولوجي، وثلاث مدارس، ومركز لتمكين المرأة، والمطبعة الوطنية، ومركزين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومركزينللتدريب المهني، والعديد من المشاريع سريعة الأثر.

 

كما قدمت الهند حتى الآن 70 طناً من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بمطار العريش، وذلك على دفعتين الأولى في 22 أكتوبر والثانية في 19 نوفمبر 2023.

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