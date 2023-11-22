من جنسيات مختلفة.. 14 ألف سائح وصلوا الغردقة ومرسى علم في يوم واحد

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين 76 رحلة طيران يوم الأربعاء، نقلت قرابة 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات والعواصم الأوروبية.

ووفقًا لجداول الوصول يوم الأربعاء، ستنقل هذه الرحلات الطيران السياحي 14 ألف سائح تقريبًا من مختلف الدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن يصل مطار مرسى علم الدولي حوالي 500 سائح من ألمانيا والتشيك على متن 3 رحلات طيران دولية أوروبية. يأتي ذلك ضمن إجمالي 123 رحلة طيران دولية ستستقبلها المطار على مدى الأسبوع.

وتشمل رحلات اليوم رحلتين من ألمانيا ورحلة من التشيك. تتبع هذه الوافدات إجراءات احترازية وأمنية منذ وصولهم إلى المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة.

وفيما يخص مطار الغردقة الدولي، ستستقبل 73 رحلة طيران دولية في نفس اليوم، تحمل قرابة 13,500 سائح من جنسيات مختلفة.

وتستعد الفنادق والمنتجعات في الغردقة ومرسى علم بخطة تسويقية كبيرة استعدادًا لموسم أعياد الكريسماس، حيث تستهدف هذه الخطة أسواقًا جديدة بما في ذلك السوق الإيطالية، التي عادت بقوة مرة أخرى، بالإضافة إلى السوق الروسية ودول شرق آسيا.