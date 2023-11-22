عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من جنسيات مختلفة.. 14 ألف سائح وصلوا الغردقة ومرسى علم في يوم واحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين 76 رحلة طيران يوم الأربعاء، نقلت قرابة 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات والعواصم الأوروبية.

ووفقًا لجداول الوصول يوم الأربعاء، ستنقل هذه الرحلات الطيران السياحي 14 ألف سائح تقريبًا من مختلف الدول الأوروبية.

 ومن المتوقع أن يصل مطار مرسى علم الدولي حوالي 500 سائح من ألمانيا والتشيك على متن 3 رحلات طيران دولية أوروبية. يأتي ذلك ضمن إجمالي 123 رحلة طيران دولية ستستقبلها المطار على مدى الأسبوع.

وتشمل رحلات اليوم رحلتين من ألمانيا ورحلة من التشيك. تتبع هذه الوافدات إجراءات احترازية وأمنية منذ وصولهم إلى المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة.

وفيما يخص مطار الغردقة الدولي، ستستقبل 73 رحلة طيران دولية في نفس اليوم، تحمل قرابة 13,500 سائح من جنسيات مختلفة.

وتستعد الفنادق والمنتجعات في الغردقة ومرسى علم بخطة تسويقية كبيرة استعدادًا لموسم أعياد الكريسماس، حيث تستهدف هذه الخطة أسواقًا جديدة بما في ذلك السوق الإيطالية، التي عادت بقوة مرة أخرى، بالإضافة إلى السوق الروسية ودول شرق آسيا.

البحر الأحمر السوق الروسي الدول الأوروبية السوق الروسية رحلات طيران دولية رحلات الطيران رحلة طيران دولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

ترشيحاتنا

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك

وزير الخارجية الأردني يحذر من زيادة احتمالات تفجر العنف بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ