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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: وقف إطلاق النار بغزة خطوة في الاتجاه الصحيح

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمه له خلال زيارة اللجنة الوزارة العربية الإسلامية إلى بريطانيا، أنه يتعين ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية لـ غزة وسيلة للعقاب الجماعي.

وأشار بن فرحان إلى أن مجلس الأمن الدولي أمامة خيارين إما التواطؤ في العقاب الجماعي أو إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية دعت لعقد قمة عربية في الرياض وذلك بتاريخ 11 نوفمبر 2023،  لتحرير العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أنه تم إدانه إسرائيل بتدمير المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته بمشاركته في الاجتماع الاستثنائي لقادة بريكس لبحث أوضاع غزة، قائلاً:" طالبنا من جميع الدول بوقف  تصدير الأسلحة و الذخائر لإسرائيل"

وتابع ولي العهد السعودي، قائلاً: "لقد بدرت منا جهوداً منذ بداية الأحداث لمساعدة و حماية المدنيين في قطاع غزة، و ذلك بتقديم المساعدات الإنسانية جواً وبحراً، و إطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة، تتجاوز حتى الأن نصف مليار ريال سعودي "

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