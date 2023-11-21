الخارجية السعودية تطالب بضرورة العمل الجماعي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان علي ضرورة أن تكون الأولوية لدى جميع القوى الدولية هي حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر وزير خارجية السعودي في تصريحات له انه لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار.

وشدد بن فرحان علي ضرورة العمل جماعيا لتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

كانت القناة الإخبارية السعودية ذكرت ان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان و مشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين واندونيسيا وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي وصلت إلى محطتها الثانية موسكو.

