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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس سياحة النواب: اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل انتصار جديد لمصر والإنسانية

النائبة نورا علي،
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل هو انتصار جديد لمصر وللإنسانية، ورسالة تؤكد فشل وعجز المجتمع الدولي عن القيام بمهامه.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن اسرائيل كانت أحوج لهذا الاتفاق انتشالًا لجنودها من الورطة والفشل الدي لحق بهم، والخسائر الفادحة التي تكبدوها جراء هذا العدوان الغاشم والاجرام على أشقائنا في غزة.

وتابعت: "أرى أن هذا الاتفاق هو بمثابة رسالة تثبت تخلي المجتمع الدولي عن دعم اسرائيل، وذلك بعد أن فطنوا عدم قدرة هذا الاحتلال على فرض سطوته في غزة وتحقيق أي مكاسب تذكر".

وأشارت إلى جهود القيادة المصرية على كافة المستويات منذ بدء الأزمة، تؤكد أن مصر تحمل بيدها مفاتيح السلام والأمن بالمنطقة، وقدرتها على المواجهة وقيادة المجتمع الدولي لتحقيق أهدافها.

وأضافت: "أرى أن جهود مصر ستستمر وستنتصر والاتفاق سيمتد وستنتهي الحرب في غزة، وستعود الحياة لطبيعتها وستمارس مصر دورها في إعادة الإعمار والتوصل لحل القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب اتفاق الهدنة حماس إسرائيل

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